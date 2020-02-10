الشركات الروسية تسعى إلى الاستثمار في قطاع الغاز العراقي

قال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الاقتصادية، يوري فيدوروف، اليوم الإثنين ، إن الشركات الروسية "لوك أويل وغازبروم وباشنيفت" قد تبدأ العمل في قطاع الغاز العراقي، الذي من المتوقع أن يزيد من الاستثمارات الروسية.

وقال فيدوروف خلال اجتماع مع السفير العراقي لدى موسكو عبد الرحمن حميد محمد الحسيني، " تعمل شركاتنا الرائدة في مجال الطاقة في العراق، وقد تجاوز إجمالي استثماراتها الـ 10 مليارات دولار، ونعمل على تنويع الأنشطة بما في ذلك الاستثمار في قطاع الغاز".

وأضاف فيدوروف: "ووفقا للتوقعات الأولية، فإن هذه العمل قد يزيد ثلاثة أضعاف من حجم استثمار شركاتنا في الاقتصاد العراقي".

وقالت الحكومة العراقية في بيان، الشهر الماضي، إن بغداد وافقت على جولة خامسة لعطاءات عقود التنقيب عن الغاز في شرق البلاد.

وتتعلق اتفاقات التنقيب في محافظة ديالى بتطوير حقول من المتوقع أن تنتج 750 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في غضون 36 شهرا.

وتتنافس عدة دول على اكتساب موطئ قدم في صناعة النفط والغاز العراقية في الشمال والجنوب، سعيا من الشركات العملاقة لتأمين عقود النفط والغاز في جميع أنحاء العراق.