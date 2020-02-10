العمليات المشتركة العراقية تكشف حقيقة انسحاب القوات الأمريكية من البلاد

كشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، حقيقة تقديم ثلاث دول طلبات للانسحاب من التحالف الدولي وبدء قوات أمريكية الانسحاب من قواعد في البلاد.

بغداد - سبوتنيك. نفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، التقارير التي تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من قواعد عسكرية في البلاد، فضلا عن طلب عدة دول الانسحاب من التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأخبار التي تحدثت عن تقديم كل من فرنسا وأستراليا وألمانيا طلبا إلى العمليات المشتركة للانسحاب من التحالف الدولي غير صحيحة ولم يتم تقديم مثل هكذا طلب".

وأضاف: "هناك أخبار أخرى تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق، وهذه الأخبار أيضا غير صحيحة ولا يوجد أصلا مثل هذا العدد من القواعد الأمريكية في العراق".

وبشأن ما إذا كانت قوات التحالف الدولي تشارك حاليا في عمليات عسكرية مع الجانب العراقي، أكد الخفاجي، أن "قوات التحالف لا تشارك حاليا بعمليات عسكرية مع الجانب العراقي ولا زالت متوقفة".

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق بدر الزيادي، قال إن "ثلاث دول، هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبات إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق"، لافتا إلى أن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب"، حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وصوت مجلس النواب العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.