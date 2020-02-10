الدفاع التركية: مقتل 8 مدنيين بتفجير في مدينة عفرين السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل 8 مدنيين بتفجير شاحنة في مدينة عفرين شمال غربي سوريا.

أنطاكيا - سبوتنيك . وذكرت الوزارة، في بيان لها، "مقتل 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين في انفجار بمدينة عفرين في ريف حلب الشمالي"، موضحة أن "الانفجار وقع بعد قيام وحدات حماية الشعب الكردية، التي تصنفها أنقرة كإرهابية، بتفجير عبوة ناسفة بشاحنة محملة بمادة المازوت".

وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الأسبوع الماضي، عن مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف "قسد" وحزب العمال الكردستاني مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 مارس/ آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/ كانون الثاني، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين.

من جانبها، نددت وزارة الخارجية السورية، بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا.