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13:57 GMT10 فبراير/ شباط 2020
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    حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر

    مصر توقع اتفاقية للبحث عن النفط والغاز في دلتا النيل

    © AP Photo / Gregorio Borgia
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    وقعت وزارة البترول المصرية وشركة "ونترشال ديا" الألمانية، اليوم الاثنين، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في دلتا النيل وإنتاجهما، باستثمارات يبلغ حدها الأدنى 43 مليون دولار.

    القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، اليوم الاثنين، فقد وقع الوزير طارق الملا "اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية في دلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة "ونترشال ديا" الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومنح توقيع نحو 11 مليون دولار لحفر 8 آبار".

    مشاعل الغاز من منصة إنتاج النفط في حقول نفط سوروش
    © REUTERS / Raheb Homavandi
    مصر توقع 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز بأكثر من 452 مليون دولار
    واعتبر الملا، في تصريحات صحفية، أن "الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية مع شركات عالمية يحقق أهدافاً حيوية للاقتصاد المصري تشمل زيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في التوصل لاكتشافات جديدة تعزز الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز".

    وأضاف الملا أن "حرص شركات البترول العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتها في مصر يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وفى قطاع البترول بصفة خاصة وأن هناك المزيد من الفرص والاحتمالات الواعدة التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة".

    وأشار الملا إلى أنه "بتوقيع الاتفاقية اليوم يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء خلال الأربع سنوات الماضية إلى 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى نحو 6 مليارات دولار لحفر 230 بئراً".

    تعد الاتفاقية الموقعة اليوم هي الأولى لشركة "ونترشال ديا" الألمانية، وذلك بعد إتمام عملية الاندماج بين شركتي ونترشال، وديا.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    التنقيب عن الغاز والنفط, التنقيب عن النفط, الغاز, النفط, مصر, وزارة البترول المصرية
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