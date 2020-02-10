إياد علاوي ينتقد صمت المسؤولين العراقيين إزاء تصريحات إيران

أبدى رئيس ائتلاف "الوطنية" إياد علاوي، اليوم الإثنين، استغرابه من التصريحات الصادرة عن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي بـ"طرد" القوات الأمريكية من العراق.

ونشر علاوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها: الدول التي تحترم سيادتها، تسارع حكومتها للرد على أي تجاوز أو خرق يطال السيادة".

وأضاف علاوي "نستغرب صمت المسؤولين العراقيين إزاء التصريحات التي صدرت عن السيد ولايتي التي تنتهك السيادة العراقية".

الدول التي تحترم سيادتها، تسارع حكومتها للرد على أي تجاوز او خرق يطال السيادة.

نستغرب صمت المسؤولين العراقيين ازاء التصريحات التي صدرت عن السيد ولايتي التي تنتهك السيادة العراقية.#العراق_سيد_لا_تابع — Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 10, 2020

يشار إلى أن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، توعد القوات الأمريكية الموجودة في العراق، قائلا إنه "سيتم طرد الأمريكان من هذا البلد بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم".