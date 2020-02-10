نائب رئيس الإمارات ومدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

بحث نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، في دبي، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، ناقش الشيخ محمد بن راشد وناريشكين عددا من القضايا الأمنية الدولية.

وأكد الشيخ محمد بن راشد ، خلال اللقاء، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وروسيا، القائمة على المصالح المشتركة للشعبين والاحترام المتبادل.

وترتبط موسكو وأبو ظبي بعلاقات وثيقة على صعد عدة وبخاصة العسكرية والدفاعية.

واتفقت الدولتان، في 2017، على تطوير مشترك لطائرات حربية خفيفة، اعتمادا على نموذج طائرة ميغ-29.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي، أنها تواصل المحادثات مع دولة الإمارات بشأن توريد مقاتلات من طراز "سو- 35"، وتطوير الجيل الخامس من مقتلات خفيفة.