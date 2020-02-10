"في حالة ارتباك" جنود أتراك محاصرون في نقطة عسكرية تركية طوقها الجيش السوري... فيديو

طوقت وحدات الجيش السوري، أثناء عملياتها في ريف إدلب، 8 نقاط عسكرية تركية، وحاصرتها مع جنودها بالكامل.

ونشرت وكالة "رابتلي" مشاهد للجنود الأتراك وتحركاتهم داخل النقطة التركية، وظهر على بعضهم حالة تلبك أثناء عملية التصوير، وطلب جندي آخر عدم التصوير فورا.

يقول قائد ميداني سوري للوكالة أن النقطة العسكرية التركية محاصرة بالكامل "لامنفذ لها، وحاليا الأتراك في تل الطوجان حاولوا الانسحاب باتجاه تفتناز وباب الهوى".

وأضاف "الجيش العربي السوري سيحرر كامل مدينة إدلب".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في ريف حلب بأن وحدات من الجيش العربي السوري العاملة على محور "العيس"، نفذت مناورة وانعطفت بشكل مفاجئ نحو عمق مناطق سيطرة "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)، عند أقصى ريف حلب الجنوبي الغربي المتاخم لريف إدلب الشمالي.

وأشار المراسل أن العملية أسفرت عن سيطرة الجيش السوري على بلدات "قناطر" و"تل جزرايا" غربا، قبل أن تتمدد ظهر اليوم نحو بلدات "ميزناز" و"كفر حلب" وتسيطر عليهما بالإضافة إلى "تلة كفر حلب" الاستراتيجية.

وحاصر الجيش السوري 8 نقاط مراقبة عسكرية تركية في ريفي حلب وإدلب السوريتين.