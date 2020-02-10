"الصحة المصرية" تعرض أول تقرير حول الحالة الصحية للعائدين من ووهان

أكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، عدم رصد أي حالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد في جميع محافظات الجمهورية، أو لدى المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.

ووفقا لما نشرته بوابة "أخبار اليوم"، أوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن الوزيرة تتابع بشكل مستمر الوضع الصحي للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية منذ يوم 3 فبراير/شباط 2020، والمتواجدين بالحجر الصحي في محافظة مطروح، من خلال "الفيديوكونفرانس" والتقارير الدورية.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم متابعة جميع المتواجدين داخل الحجر الصحي وقياس درجات الحرارة ومتابعة أي أعراض مرضية كل 8 ساعات من قبل الفريق الطبي المشرف، موضحا أنه تم سحب 616 عينة روتينية حتى الآن لجميع العائدين.

وأوضح مجاهد أن عدد المترددين على العيادات الطبية بالحجر الصحي وصل إلى 362 حالة، من بينهم 7 حوامل، و2 يعانون من أمراض قلب، و7 حالات مرضى سكر، وحالتين التهاب كبدي "B"، وجميعهم يتلقون الخدمة الطبية اللازمة.

وأشار مجاهد إلى أنه تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لتسجيل كافة البيانات المرتبطة بالمسح الصحي والمتابعة اليومية لهم وقياس درجة حرارتهم، ومتابعة الوافدين الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وأكد مجاهد أنه تم تدريب القوى البشرية على إجراءات مكافحة العدوى في حالة نقل أي حالات قد يشتبه بها إلى مستشفى الإخلاء.

وكشف مجاهد أنه تم تحويل عدد 8 حالات اشتباه بينهم 6 من المطار، وحالتين من الحجر الصحي، بعد رصد ارتفاع في درجة الحرارة التهاب في الحلق، وضيق في التنفس، وتم عمل التحاليل اللازمة وجاءت النتائج سلبية لجميع الحالات.

كما تم تحويل حالة الطفل (ع . م . م ) عامين ونصف لإصابته بجرح قطعي بالرأس، وتم عمل اللازم بالمستشفى والعودة، كما تم تحويل حالة اشتباه دوالي الساقين لمستشفى "النجيلة" للعرض على استشاري جراحة، وتحويل حالة تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مع العلم أنه قد تم عمل فحص PCR وجاءت نتيجة العينة سلبية ومكثت بالمستشفى لاستكمال العلاج اللازم.