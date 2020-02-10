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15:59 GMT10 فبراير/ شباط 2020
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    إضراب السودان

    تجدد المظاهرات في العاصمة السودانية احتجاجا على نقص الخبز والوقود

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    احتج عشرات السودانيين في العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، ضد نقص الخبز ووقود السيارات، استمرارا لمظاهرات تشهدها العاصمة ومناطق سودانية عدة منذ ثلاثة أيام.

    الخرطوم- سبوتنيك. وأبلغ شهود عيان وكالة "سبوتنيك"، بأن "عشرات المواطنين تشارك في تظاهرات، بمنطقة شرق النيل، احتجاجا على النقص الحاد في الخبز ووقود السيارات".

    عضو في تحالف المعارضة والمجموعات الاحتجاجية في السودان يرتدي العلم الوطني وهو يهتف بشعارات خارج البنك المركزي السوداني
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    شهود: العشرات يحتجون في الخرطوم ضد نقص الخبز ووقود السيارات

    وتعاني العاصمة وعدة مناطق بالبلاد من أزمة طاحنة تمثلت في نقص بالخبز ووقود السيارات، ما دفع مئات المواطنين خلال الأيام الثلاثة الماضية للتظاهر، في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري وعطبرة وكوستي.

    وقال مصدر حكومي مطلع لوكالة "سبوتنيك": "يعقد مجلس الأمن والدفاع القومي اجتماعا اليوم، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بالخرطوم، للنظر للأوضاع العامة والأمنية بالبلاد".

    وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير المالية، إبراهيم البدوي، خلال مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل موازنة عام 2020، إنه من المهم خروج الحكومة من دعم البنزين بسبب الكلفة العالية، مؤكدا أهمية تقديم الدعم المالي المباشر لمستحقيه.

    ويعاني السودان، منذ انفصال الجنوب عام 2011، من أزمة اقتصادية تمثلت في فقدان آبار النفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، والتي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى مطلع العام 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز، ما أدى لقيام ثورة شعبية أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل الماضي، وتولي سلطات انتقالية إدارة البلاد.​

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    أخبار السودان, أخبار السودان اليوم, مظاهرات السودان, الخرطوم
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