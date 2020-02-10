أمر ملكي بشأن رئيس شؤون الحرمين

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمرا بشأن رئيس شؤون الحرمين.

أمر خادم الحرمين الشريفين، بتمديد خدمة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، رئيسا عاما لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

من جانبه، رفع الشيخ السديس شكره إلى الملك سلمان، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة العالية بصدور الأمر الملكي بتمديد مدة تكليفه.

وقال السديس: "تحظى الرئاسة باهتمام بالغ من قبل ولاة الأمر، وهذا الاهتمام هو ما أعانها على أداء واجبها بكل يسر واقتدار، وفق توجيهات سديدة ومتابعة دقيقة من قبل القيادة الرشيدة، حيث تحرص كل الحرص على التوجيه والمتابعة التي تبث فينا وفي موظفي الرئاسة العامة روح العطاء والجد والاجتهاد، وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق ما تتطلع إليه القيادة، خاصة في ظل توفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعين الرئاسة ومنسوبيها على أداء مهامهم على أكمل وجه".

وأضاف: "خير شاهد على ما يبذل من جهود وعطاء ما يشهده الحرمان الشريفان خلال السنوات الماضية، من عمليات توسعية تاريخية، وتشييد وتنظيم إداري وعلمي وتوجيهي وأمني، وإدارة حشود وتوظيف التقنية خير توظيف".

وأردف الشيخ عبد الله السديس: "تقوم على هذه الخدمات المميزة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والخيرية، وهذا الاهتمام العظيم والمشاريع العملاقة إنما هي مسيرة بدأها مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وأكملها من بعده أبناؤه البررة ملوك هذه البلاد، وصولا إلى هذا العهد الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".