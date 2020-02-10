إعلام: أمير قطر يعجل بزيارته إلى الأردن

وأكدت وكالة "عمون" الأردنية أن أمير قطر سيزور العاصمة الأردنية عمان خلال الشهر الجاري، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية.

ونشرت الوكالة خبراً لاحقاً ذكرت فيه أن الأمير قدم موعد زيارته إلى الأردن إلى يوم الأحد 23-2-2020، بحسب مصادرها.

وقالت المصادر إن الملك عبد الله الثاني سيستقبل أمير قطر في مطار ماركا، حيث ستشهد الزيارة بحث سبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز متانتها، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة.

وحسب "عمون"، شهدت العلاقات الثنائية بين عمان والدوحة، في الفترة الأخيرة "قفزة" كبيرة في العلاقات الأردنية القطرية.

تطورات إيجابية متسارعة في العلاقات القطرية الأردنية على الصعيدين السياسي والاقتصادي أحدثها استضافة عمّان لأحد أكبر مقار الخطوط الجوية القطرية خارج #الدوحة | تامر الصمادي – الجزيرة - عمان pic.twitter.com/dRzfHDzY3v — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 3, 2019

ووصل السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، إلى العاصمة الأردنية عمان، في حين وصل للدوحة السفير زيد اللوزي الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأردنية.

وأشارت الوكالة الأردنية إلى أن عمّان "نأت جانبا في الأزمة الخليجية من دون أن تتخذ موقفاً حاداً منها، بحيث سعت إلى اتخاذ منزلة سياسية بين المنزلتين في محاولة للمحافظة على مصالحها الوطنية العليا".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي سمّت عمّان سفيرها "فوق العادة"، إلى الدوحة وهو الوصف الذي حمله كذلك السفير القطري إلى عمان.

العلاقات #القطرية #الأردنية تشهد تقارباً بين البلدين بعد زيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية والذي وصفها بـ"الإيجابية للغاية" pic.twitter.com/qQIxgSbnuw — الجزيرة - الخليج (@AJA_Gulf) April 18, 2019

وقالت "عمون": "لم يتوقف التقدم في علاقات البلدين خلال السنتين الماضيتين، رغم خفض الأردن تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، ومغادرة السفير القطري عمان نتيجة ضغوط دول الحصار، حسب أوساط سياسية أردنية".

ووصل السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، إلى العاصمة الاردنية عمان، في حين وصل للدوحة السفير زيد اللوزي الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية الأردنية.

فيما أعلن بعدها بأيام عن اتصال هاتفي أجري بين الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتمكن كل من الاردن وقطر الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى العلاقات حتى مع ذروة الأزمة الخليجية، فيما سبق وأعلنت قطر عن تقديمها مساعدات للأردن بقيمة خمسمئة مليون دولار، وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل للأردنيين في قطر.