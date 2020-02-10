بغداد تسعى للحصول على سماح واشنطن باستمرار استيراد الطاقة من إيران

قال مسؤولان بالحكومة العراقية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد الاستثناء الممنوح للعراق للسماح له باستيراد الطاقة من إيران، بما في ذلك الغاز.

ولم يذكرا أجل التمديد الجديد. كانت واشنطن مددت الاستثناء الممنوح لبغداد عدة مرات من قبل لكي تستطيع استخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكة الكهرباء العراقية، وذلك لفترات بلغت 90 يوما و120 يوما، وفقا لـ "رويترز".

وقال ثلاثة مسؤولين عراقيين إن الولايات المتحدة أعلنت استعدادها تمديد إعفاء العراق من العقوبات، للسماح لها بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وفقاً وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف المسؤولون أن الإعفاء الجديد سيكون اختبارا للعلاقات بين البلدين في أعقاب الغارة الجوية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الأوضاع ستسوء أكثر بسبب نمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد على مليون شخص سنوياً، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الإعفاء السابق، الذي مُنح في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في 13 فبراير/شباط الجاري.

والإعفاء يعد أمرا حيويا بالنسبة للعراق الذي يقع في منطقة حرارية ساخنة، وحيث تتجاوز درجات الحرارة هذا العام المعدلات الموسمية بكثير، ما يزيد استهلاك الكهرباء مع الخشية من تجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة والتي تنطلق في بداية الصيف.

وحصل العراق، العام الماضي، على الاستثناء بعد مفاوضات بين مسؤولين عراقيين ومسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية.

ويشتري العراق حاليا 1300 ميغاوات من الكهرباء من إيران، وكذلك الغاز لتشغيل محطاته.

الجدير بالذكر، أن العراق يعاني منذ نحو 16 عاما، من مشاكل وأزمات في توفير الطاقة الكهربائية للمدن، أضيف إليها الضرر الكبير الذي نجم من التخريب المتعمد على يد "داعش" الإرهابي خلال سيطرته على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق، خلال الأعوام الماضية.