وزير المالية السوداني يعلن تحقيق نمو قدره 3% في موازنة 2020

قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إن موازنة البلاد لعام 2020 تستهدف معدل نمو قدره ثلاثة في المئة قابل للزيادة، مشيرا لزيادة ميزانيتي الصحة والتعليم.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال البدوي، في مؤتمر صحافي بالخرطوم لشرح تفاصيل الموازنة، "الموازنة تهدف لإنهاء انكماش الاقتصاد السوداني الذي كان منكمشا 2 بالمئة في العام المالي الماضي"، مضيفا "نهدف لنمو 3 بالمئة وربما أكثر حسب التمويل المتاح".

وأشار إلى أن نسبة زيادة الدعم التعليم بلغت 250 بالمئة عن العام السابق، فيما أشار إلى زيادة دعم الصحة 3 أضعاف عن العام الماضي.

وأوضح البدوي أن "مصادر تمويل موازنة 2020، أغلبها مصادر ذاتية مثل الضرائب والجمارك وتبلغ 158 مليار جنيه [أكثر من 3.487 مليار دولار] بنسبة أكثر من 60 بالمئة من الموازنة".

كما أشار إلى مصادر تمويل أخرى "عبارة عن منح وقروض من مؤسسات إقليمية ودولية بلغت 156 مليار جنيه [9.945 مليار دولار]".

ولفت الوزير إلى أن ديون السودان تصل لأكثر 60 مليار دولار، موضحا "نريد بدء مفاوضات مع المنظمات التمويلية الدولية لإعادة تأهيل السودان حتى نستطيع إعداد تقرير إيجابي بموجبه يعفي ديون السودان".

ويعاني السودان، منذ انفصال الجنوب عام 2011، أزمة اقتصادية تمثلت في فقدان آبار النفط الواقعة في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى مطلع العام 2018، بعد عجز الحكومة في زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية ودقيق الخبز، ما أدى لقيام ثورة شعبية أدت إلى عزل الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل الماضي، وتولي سلطات انتقالية إدارة البلاد.