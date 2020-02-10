تسجيل
17:04 GMT10 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    الجيش الجزائري

    تفجير الجزائر... العلاقة بين الفوضى في ليبيا ومالي وتنامي الإرهاب في الساحل والصحراء

    Youtub/dsa
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    Sputnik
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002101044492877-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1/

    كشف الهجوم الانتحاري على ثكنة عسكرية جنوبي الجزائر ومقتل أحد الجنود عن ضرورة تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب.

    ويرى مراقبون أن العملية لم تكن تريد إحداث خسائر كبيرة بقدر ما كانت تريد توصيل رسائل إلى القيادة في البلاد بأنها قادرة على الفعل، مشيرين إلى أن تلك العملية لم تكن لتحدث لولا تحرك الجزائر من أجل الحلول السلمية في ليبيا وتضييق الخناق عليهم.

    تحرك جزائري

    قال أحسن خلاص، المحلل السياسي الجزائري في حديث مع "سبوتنيك"، عملية الهجوم على ثكنة للجيش جنوبي البلاد ومقتل أحد الجنود، لم تحدث منذ عدة سنوات ويمكن تفسيرها على عدة أوجه، منها أن الجزائر عادت إلى محيطها الإقليمي منذ عدة أشهر، وتبحث حاليا عن حل للنزاع الليبي، وشاركت بقوة في ميثاق المصالحة الأخير.

    الجيش الجزائري
    © Sputnik . Twitter/alqabas
    الجيش الجزائري يرد على استهداف ثكنة عكسرية ويدمر مخبأ للمسلحين
    وأضاف المحلل السياسي، أن هذا النشاط قد لا ينال رضا الكثير من الجماعات، لأن حل النزاع في ليبيا ومالي واستتباب الأمن، يشكل خطورة على الجماعات المسلحة الإرهابية ويجعلها معزولة وتسهل عملية مكافحتها والقضاء عليها، لذا قامت تلك الجماعات بإرسال تلك الرسائل إلى الجزائر لتكف عن خطواتها ووساطتها نحو إيجاد نوع من الاستقرار في ليبيا وأيضا في مالي المجاورتين.

    حماية الحدود

    وتابع خلاص، خلال السنوات الأخيرة كانت الجزائر تعمل وبحرص شديد على حماية حدودها الشرقية والجنوبية بشكل خاص لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والعناصر الإرهابية ونشطاء الجريمة المنظمة.

    وأشار المحلل السياسي إلى أن الجزائر ربما كانت رؤيتها ثاقبة ولم تتدخل في الحرب بشكل مباشر واكتفت بالدعم المعنوي واللوجستي لقوات الشرطة وغيرها من الجهات الأمنية، لكنها لم تتدخل عسكريا بشكل مباشر في ليبيا حتى في عمليات مكافحة الإرهاب، بل عمدت لتكريس كل الجهود نحو الحل السياسي.

    رسائل موجهة

    وأكد خلاص، أن عمليات تبادل وتسليم للإرهابيين التائبين كانت تتم خلال العامين الماضيين بين الجزائر وليبيا، ولم تكن تفكر تلك الجماعات في مهاجمة الجزائر أو تنفيذ عمليات انتحارية كالتي حدثت خلال الساعات الماضية، التي تهدف بالأساس هي لفت الانتباه أكثر من إحداث أضرار أو خسائر كبيرة، لكي تبقى الجزائر بمنأى عما يدور بدول الجوار.

    وأوضح المحلل السياسي أن الجزائر اختارت متابعة الحل السياسي في ليبيا والتي تعد امتدادا استراتيجيا لها، وإحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن الجيش الجزائري يعاني من حرب استنزاف طويلة منذ سنوات بسبب رفعها لحالة الطوارئ القصوى على حدودها الجنوبية والشرقية.

    الأكثر تعقيدا

    ولفت المحلل السياسي إلى أن الوضع الأمني في ليبيا أكثر تعقيدا من الوضع الأمني في مالي، أما في ليبيا أمام حكومتين وبرلمانين وتنامي الجماعات المسلحة الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء نتيجة الفراغ الأمني، بالإضافة إلى المناخ المناسب لنشاطها، بجانب الصراعات القبلية خاصة في جنوب ليبيا، والحل السياسي سوف يعزل تلك الجماعات نتيجة وجود دولة واحدة وجيش واحد.

    مسرح للعمليات

    ومن جانبه قال عبد الحكيم معتوق المحلل السياسي الليبي في حديث لـ"سبوتنيك"، إن ليبيا أصبحت اليوم مسرحا لكل العمليات الإرهابية القذرة التي تنتهجها الجماعات التكفيرية، بل ومصدرا لها إلى دول الجوار بعدما تم تضييق الخناق عليها في من جانب الجيش الليبي أو من خلال الحراك السياسي لدول الجوار من أجل الحل السياسي، وقد لمسنا من الجزائر مطالبات بضرورة العمل سويا على مكافحة الإرهاب خلال اجتماعات الاتحاد الإفريقي بالعاصمة والحديث عن قوة مشتركة لمكافحة الإرهاب.

    وأضاف المحلل السياسي، الرسائل التي بعثتها الجزائر من قمة الاتحاد الإفريقي حول الإرهاب، لا شك أن تلك الجماعات التقطتها وأرادت إرسال رسائل للجزائر بأنها موجودة وقادرة على الفعل في أي وقت.

    التضييق والحصار

    وأشار معتوق، إلى أن الساحل والصحراء مترامية الأطراف تحولت إلى تربة خصبة لنمو مثل تلك التنظيمات نظرا للحالة الأمنية الرخوة والحدود المفتوحة بين ليبيا والجزائر، والكثير من العمليات تتم بواسطة متسللين عبر الصحراء الوعرة لفرض رأيهم عبر العنف المسلح.

    وأوضح المحلل السياسي، أن ما يجري الآن بالتوافق بين دول الجوار وليبيا هو محاولة لحصار تلك التنظيمات وتضييق الخناق عليها، ولا أتصور أن يتم القضاء عليها دفعة واحدة بسهولة. 

    تهيئة الأوضاع

    من ناحيتها قالت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس بدرة قعلول، في تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك" أنه منذ عام 2017، بدأت عمليات نقل الجماعات الإرهابية لتشكيل حواضن لها في الداخل الليبي من أجل تهيئة الأوضاع لاستقبال العناصر المتواجدة في ليبيا وسوريا.

    وشددت على أن الهدف من نقل الجماعات الإرهابية إلى ليبيا هو "عملية النشر" ما يعني أن الهدف أن تصبح ليبيا المعسكر الذي يجرى فيه التدريب واحتضان الجماعات الوافدة من سوريا والعراق، في ظل وجود قيادات ملمة بالجغرافيا والخصائص، تقوم بعد ذلك بتسريب المجموعات إلى خط الساحل والصحراء، خاصة إلى تشاد والنيجر.

     وأضافت قعلول، تنتشر في المنطقة العديد من المجموعات الإرهابية حيث لا يقتصر الأمر على تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، فهناك العديد من المسميات التي تعمل فوق ذات المنهجية والآليات، وفي هذا السياق حذرت قعلول من ظهور جماعات تحت مسميات جديدة وتكون أكثر شراسة في المنهجية وعمليات القتل والعنف.

    عمليات استعراضية

    وشددت على أن أشبال المجموعات الإرهابية يشكلون خطورة كبيرة، خاصة في ظل إرسالهم لليبيا وهم من جنسيات عدة، يمكن أن ينطلقوا فيما بعد نحو كافة دول المنطقة، كما يسهل تمددها في الجنوب الجزائري والمغربي، وكذلك دول الجوار الليبي.

    الجيش الجزائري
    © AP Photo / Anis Belghoul
    عبد المجيد تبون يعلق على هجوم انتحاري ضد الجيش الجزائري
    وأشارت قعلول، إلى أن العمليات الاستعراضية التي تنفذها الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، تعد مؤشرات على الظهور الجديد الذي يعد له في الوقت الراهن، وأن الخلايا النائمة في دول المنطقة تعتبر أن هذه العمليات الاستعراضية إشارات وتحفيز لها من أجل استعادة النشاط.

    وقتل جندي جزائري صباح أمس الأحد في تفجير سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري في منطقة تيمياوين على الحدود مع مالي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها،  ويعد هذا الهجوم هو الأول في جنوب الجزائر منذ عدة سنوات، حيث شهد جنوب البلاد في يناير/ كانون الثاني 2013 هجوما واحتجاز رهائن من قبل مسلحين من تنظيم القاعدة، استهدف موقع تيقنتورين الغازي وانتهى بالقضاء على 29 منهم ومقتل 40 من موظفين في الحقل من عشر جنسيات.

    يأتي هذا الاعتداء في وقت تسعى فيه الجزائر إلى المشاركة في تسوية الأزمات الإقليمية وأولها النزاع الليبي.

    انظر أيضا:

    الجزائر... إصدار عفو رئاسي بحق أكثر من 6 آلاف سجين
    محكمة لاهاي تفصل لصالح "اتصالات الجزائر" ضد شركة إيطالية
    السفير السعودي يحقق حلم امرأة جزائرية... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الإرهاب, الجيش الجزائري, الجزائر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثلة الأمريكية سكارليت يوهانسن تصل لحضور حفل توزيع جوائز أوسكار في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 9 فبراير 2020
    الإطلالة الساحرة في أوسكار 2020
    جدار ترامب يدنس مقابر الهنود الحمر
    "جدار ترامب" يدنس مقابر الهنود الحمر
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    المدن الأكثر ازدحاما في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك