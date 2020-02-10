فرنسا تدين محاولة إيران إطلاق قمر اصطناعي

أدانت فرنسا، اليوم الاثنين، محاولة إيران إطلاق قمر اصطناعي عبر قاذف فضائي، معتبرةً أن هذه العملية تستوجب تقنيات تُستخدم في تصنيع الصواريخ البالستية وهو أمر يتعارض مع تعهدات طهران الدولية.

باريس- سبوتنيك . وقالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول، في تصريحات للصحفيين على الإنترنت: "فرنسا تُدين عملية الإطلاق التي يتم اللجوء عبرها لتكنولوجيا تُستخدم في تصنيع الصواريخ البالستية خاصة الصواريخ العابرة للقارات".

وذكرّت فون دير مول بأن إيران كشفت مؤخراً عن صاروخ باليستي يتخطى مداه الـ 500كم.

واعتبرت فون دير مول أنه "ممنوع على إيران أن تقوم بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي باستطاعتها أن تحمل رؤوساً نووية، وذلك احتراما لالتزاماتها ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأعلنت إيران، أمس الأحد، فشل عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى مداره المحدد حول الأرض

وقال المتحدث باسم شؤون الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية، أحمد حسیني، حسبما ذكرت ‏وكالة الإذاعة والتلفزيون الرسمي: "لم تنجح عملية إيصال القمر الصناعي "ظفر" إلى المدار المطلوب".

Satellite carrier Simorgh launched Zafar satellite successfully, but the carrier didn't reach the required speed for placing Zafar into orbit, imrovments would be made for future launch, spokesman for the #Iran Defence Ministry's Space Group Ahmad Hosseini said.#روایت_ظفر pic.twitter.com/8dqaH0A8p7 — Iran (@Iran) February 9, 2020

​وأكد أن "عملية الإطلاق كانت ناجحة، لكن الحامل لم يصل إلى السرعة المطلوبة لإيصال القمر إلى مداره، وسنجري تعديلات لعمليات الإطلاق المقبلة".

وهذا الفشل ليس الأول لإيران في مجال إطلاق الأقمار الصناعية. ففي أغسطس/آب من العام الفائت، تسبب انفجار صاروخ في منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه، رغم التحذيرات الأمريكية من هذه الأنشطة.