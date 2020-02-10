أنقرة: تركيا تقصف أكثر من 100 هدف للجيش السوري في إدلب

أكدت وزارة الدفاع التركية أنه تم الرد بالمثل في إطار حق الدفاع المشروع على القوات السورية عقب الهجوم على عناصرنا في إدلب.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت في بيان: "تم تحييد 105 عناصر من النظام السوري وتدمير 3 دبابات ومربضين لقذائف الهاون والمدافع الى جانب اصابة مروحية تابعة للنظام".

وأضافت أن القوات التركية تواصل قصف أهداف محددة بإدلب في اطار حق الدفاع عن النفس.

بدوره قال رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، إن هجومًا بشعًا طال قوات الجيش التركي التي تخدم في إدلب السورية بهدف إنهاء العنف وتخفيف الأزمة الإنسانية بموجب القانون الدولي على حد قوله.

وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "ردت تركيا على المهاجمين ودمرت جميع أهداف العدو، وانتقمت من القوات الساقطة، مجرم الحرب الذي أمر بالهجوم الشنيع اليوم، استهدف المجتمع الدولي بأسره وليس تركيا فقط".

وتابع: "القوات المسلحة التركية التي تخدم قضية السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم بلا كلل، ستواصل سحق أي شخص يجرؤ على استهداف عملياتها، وطمأنة أصدقائنا، وإثارة الخوف في قلوب أعدائنا".