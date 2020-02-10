مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق حاليا

قال غبريال صوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر.

وأكد صوما في حديث مع قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب.

وقال عضو المجلس الاستشاري لترامب: "طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعني أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر".

وتابع بأن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونسبت وسائل إعلام محلية إلى النائب بدر الزيادي عضو لجنة الأمن والدفاع بمجلس النواب العراقي، قوله إن ثلاث دولة (فرنسا وألمانيا وأستراليا)، قدمت طلباً إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

ونفت قيادة العمليات المشتركة العراقية، في وقت سابق اليوم الاثنين، التقارير التي تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من قواعد عسكرية في البلاد، فضلا عن طلب عدة دول الانسحاب من التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة "سبوتنيك"، إن "الأخبار التي تحدثت عن تقديم كل من فرنسا وأستراليا وألمانيا طلبا إلى العمليات المشتركة للانسحاب من التحالف الدولي غير صحيحة ولم يتم تقديم مثل هكذا طلب".

وأضاف: "هناك أخبار أخرى تحدثت عن انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة في العراق، وهذه الأخبار أيضا غير صحيحة ولا يوجد أصلا مثل هذا العدد من القواعد الأمريكية في العراق".

وبشأن ما إذا كانت قوات التحالف الدولي تشارك حاليا في عمليات عسكرية مع الجانب العراقي، أكد الخفاجي، أن "قوات التحالف لا تشارك حاليا بعمليات عسكرية مع الجانب العراقي ولا زالت متوقفة".

وصوت مجلس النواب العراقي، في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإجماع على قرار نيابي يتضمن إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتزام الحكومة العراقية بإنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الأراضي العراقية، ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب، كما تلتزم الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة.