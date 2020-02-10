خوفا من كورونا... مصر تعلن إخضاع سفينة تقل صينيين لإجراءات الحجر الصحي

أعلنت مصر عن وصول إحدى السفن القادمة من هونغ كونغ على متنها صينيون، وأنه تم إخضاعها لإجراءات الحجر الصحي خوفاً من فيروس كورونا المنتشر بالصين.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" ، استقبل ميناء دمياط السفينة YANGZE 7 التي ترفع علم ليبيريا والقادمة من ميناء هونغ كونغ وعلى متنها طاقم بحارة مكون من 21 فرداً يحملون الجنسية الصينية وجنسيات أخرى من جنوب شرق آسيا

ومن جهته وجه اللواء بحري وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بإخضاع السفينة وطاقمها لإجراءات الحجر الصحي.

وقال الموقع المصري إنه "على الفور، قامت إدارة الحجر الصحي بالميناء وإدارة السلامة والصحة المهنية بالهيئة والإدارات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة وتطهير سطح المركب بالتزامن مع تطهير الرصيف والتأكد من ارتداء جميع المتعاملين مع السفينة لمهمات الوقاية المناسبة".

وأضاف أنه "بإجراء الكشف الطبي على الطاقم وبمتابعة قياس درجات الحرارة والتأكد من سلامتهم تم الإفراج الصحي عن السفينة والسماح لها بالبدء في إجراءات تفريغ حمولتها المكونة من 45000 طن حديد".