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18:36 GMT10 فبراير/ شباط 2020
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    إسرائيل تعلن عن عرض أفلام من 6 دول عربية بمهرجان في القدس

    © REUTERS / AMMAR AWAD
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    أعلنت إسرائيل عن عرض أفلام من ست دول عربية خلال أسبوع أفلام خاص.

    الخارجية الإسرائيلية
    © CC0 / Almog / Foreign affairs office building
    عرض أول فيلم سعودي في تل أبيب… والخارجية الإسرائيلية تعلق
    وبحسب صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة للخارجية الإسرائيلية، سيقام في القدس مهرجان سينمائي بعنوان "سينما الشرق الأوسط" الأسبوع المقبل، حيث سيتم عرض أفلام من دول عربية.

    وأشارت الصفحة إلى الدول العربية التي سيعرض منها أفلام في المهرجان الإسرائيلي وهي: المغرب وسوريا والجزائر وتونس ومصر والسودان.

    وقالت الصفحة إن المهرجان "يهدف إلى إظهار أفضل الأعمال السينمائية في الشرق الأوسط للجمهور الإسرائيلي، وتسليط الأضواء على الحضارة والثقافة والناس في الدول العربية والقضايا التي تهمهم، وخلق جسر ثقافي بهدف توسيع العلاقة بين المجتمع الإسرائيلي والمجتمعات الشرق أوسطية المجاورة". مضيفة أن "المشروع عبارة عن مبادرة من معهد "فان لير" و"سينماتك" القدس".

    وأشارت إلى أنه من بين الأفلام المعروضة في المهرجان، الفيلم المغربي "صوفيا" من إخراج مريم بن مبارك، وفيلم "المومياء" المصري من إخراج شادي عبد السلام وبمشاركة نادية لطفي.

    كما يعرض الفيلم الجزائري "ما زلت أختبئ كي أدخن"، والفيلم التونسي "arab blues" للمخرجة ريحانة، والسوداني "الحديث عن الأشجار" للمخرج صهيب جاسم الباري، واللبناني "قضية رقم 23" من إخراج زياد دويري.

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    الكلمات الدلالية:
    الجزائر, المغرب, تونس, لبنان, السودان, مصر, التطبيع مع إسرائيل, أفلام, مهرجان, القدس, إسرائيل
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