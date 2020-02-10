إسرائيل تعاتب المذيع المصري أحمد موسى بسبب فيصل القاسم

قبل أيام هاجم المذيع المصري أحمد موسى في فقرة من البرنامج الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، مذيع قناة الجزيرة القطرية السوري فيصل القاسم. ويبدو أن هجوم موسى على القاسم قد أغضب السفارة الإسرائيلية في مصر.

ووجهت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر على موقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى أحمد موسى عاتبته خلالها بسبب تناوله لتغريدة لفيصل القاسم.

وكان فيصل القاسم قد نشر تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها: "غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي".

هههه غالبية العرب إذا أرادوا أن يشتموك يصفونك بـ"الصهيوني"، مع العلم أن أنجح مشروع في القرن الماضي والحاضر هو المشروع الصهيوني، بينما فشلت كل مشاريع العربان وخاصة القومجية العربجية. لهذا يا عزيزي قبل أن تستخدم كلمة صهيوني كشتيمة يجب أولاً أن تصل إلى شسع نعل الصهيونية وبعدين منحكي — فيصل القاسم (@kasimf) February 8, 2020

ومن جهته اتهم موسى فيصل القاسم بأنه "واحد من العاملين في قناة "إسرائيل" الجزيرة". وقال: "فيصل كتب ما يعبر عن هذه القناة وأنه يدعم الصهاينة وبيشتمنا بيشتم الدول العربية". مضيفاً: "هو فعلا صهيوني بيشتم العرب".

ويبدو أن كلام موسى أغضب السفارة الإسرائيلية، ما دفعها لتوجيه رسالة إليه قالت فيها: أستاذ/ أحمد موسى.. لقد توجهت بالملامة بجرأة في برنامجكم بقناة صدى البلد على الإعلامي فيصل القاسم على إنه صهيوني وعميل الصهاينة، ولكن هل الأمر مفروض أن يكون سيئ فعلا؟".

وأضافت الصفحة في رسالتها إلى موسى: "نود أن نعلم سيادتكم بأنه توجد معاهدة سلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية ونحافظ على علاقات ديبلوماسية واقتصادية رائعة".

وتابعت: "ندين هذا القول وما من نوعه ونعرب عن آمالنا للتحقيق الكامل للإمكانيات الكثيرة التي تتضمن في العلاقات بين بلدينا".