عريقات يكشف حقيقة سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية لمجلس الأمن

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أنه لم يتم سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز إلى مجلس الأمن.

نيويورك - سبوتنيك. وقال عريقات، في بيان اليوم الاثنين:

"ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن عار عن الصحة ولا أساس له".

وأضاف أن "مشروع القرار موزع ولا زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت".

ونوه بأن "مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه".

وتابع: "سيلقي الرئيس [الفلسطيني] محمود عباس كلمته أمام مجلس الأمن صباح غد".