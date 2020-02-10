مؤسسة النفط الليبية تعلن إغلاق مصفاة الزاوية غربي البلاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الاثنين ، إغلاق مصفاة الزاوية غربي البلاد، محذرة من كارثة اقتصادية وتفاقم الأزمة بسبب إقفال الحقول والموانئ النفطية.