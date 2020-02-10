الإمارات تعلن تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الاثنين، تشخيص حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، لمقيم من الجنسية الهندية، ليرتفع عدد الحالات المكتشفة في الدولة إلى ثماني.

أبو ظبي - سبوتنيك . يأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة، أمس، شفاء مسنة صينية تم تشخيص إصابتها بالفيروس مع ثلاثة من أفراد عائلتها في 29 كانون الثاني/يناير الماضي.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة مستقرة، ما عدا حالة واحدة تبقى تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم، أن عدد وفيات فيروس "كورنا" الجديد في جميع إرجاء البلاد ارتفع ليصل إلى 908، من بينهم مواطن من الولايات المتحدة ومواطن من اليابان.

ووصلت أعداد المصابين بالفيروس في الصين إلى أكثر من 40 ألف شخص.