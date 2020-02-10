نتنياهو: ترامب سيعترف بتطبيق سيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت

وقال نتنياهو بتغريدة له على تويتر، اليوم الاثنين:

"الرئيس ترامب سيعترف بتطبيق سيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت وكل بلداتنا في يهودا والسامرة وعلى المساحة الكبيرة من حولها. هذا ليس منوطا بموافقة الفلسطينيين على صفقة القرن بل بموافقة أمريكية وسينفذ بعد اكتمال رسم خريطة تلك الأراضي".

الرئيس ترامب سيعترف بتطبيق سيادتنا على غور الأردن وشمال البحر الميت وكل بلداتنا في يهودا والسامرة وعلى المساحة الكبيرة من حولها. هذا ليس منوطا بموافقة الفلسطينيين على #صفقة_القرن بل بموافقة أمريكية وسينفذ بعد اكتمال رسم خريطة تلك الأراضي. pic.twitter.com/0qGm7MJBNo — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 10, 2020

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وكان نتنياهو أكد، يوم السبت، أن إسرائيل بدأت في رسم خرائط لتنفيذ خطتها لضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو خلال خطاب انتخابي، أقيم أمام مناصريه في حزب "الليكود"، في مستوطنة معاليه أدوميم: "بدأنا برسم الخرائط والحدود مع إدارة ترامب لتنفيذ خطوة ضم مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن".

وأضاف: "لن تعترف أي دولة في العالم بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية ولن تعترف بأن القدس هي عاصمتها بمعزل عن الأمريكيين".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، عن خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.