وزير التربية والتعليم السعودي يصدر قرارا بخصوص دوام المدارس ليوم غد الثلاثاء

وفقا للتحذيرات الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، قررت وزارة التعليم القيام ببعض الإجراءات الاحترازية بسبب موجة البرد التي تضرب بعض مناطق المملكة.

وجاء في بيان للوزارة أن "الإجراءات الاحترازية بشأن الموجة الباردة تشمل، إلغاء الاصطفاف الصباحي وفقًا لتقدير الحالة المناخية، وتأخير ساعة الحضور للمدرسة، وتعليق الدراسة في الحالات التي تقررها اللجنة المختصة برئاسة مدير التعليم؛ حرصًا على سلامة الطلاب، وبما يضمن عدم تعرضهم للأعراض والمخاطر المصاحبة لسوء الأحوال الجوية".

وتم تعليق الدوام من قبل إدارة تعليم الحدود الشمالية الدراسة ليوم غد الثلاثاء، في كل من طريف وحزم الجلاميد، وذلك حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات من موجة البرد.

كما تم إلغاء الاصطفاف الصباحي في كل من وادي الدواسر وعسير وعنيزة والخرج والطائف، بالإضافة إلى تأخير ساعة الدراسة إلى التاسعة صباحا في كل من حائل والجوف والقريات والحدود الشمالية إلى الخميس المقبل، وذلك وفق "صحيفة عاجل الإلكترونية".

بينما تم تأخير ساعة الدراسة إلى الثامنة والنصف صباحًا بداية من يوم الأحد في كل من تبوك والقصيم وحفر الباطن إلى يوم الخميس، وذلك حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.