السفير الروسي: روسيا تود خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر

قال السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيلييف إن روسيا تود خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر.

الجزائر - سبوتنيك. وأكد بيلييف، في لقاء اليوم الاثنين مع وزير الصناعة والمناجم الجزائري، فرحات آيت علي براهم: "روسيا تود خلق ديناميكية جديدة للعلاقات الاقتصادية مع الجزائر".

وأضاف أن "الجزائر وروسيا اتفقتا على ضرورة رفع المبادلات التجارية الثنائية، خاصة في القطاع الصناعي والمنجمي".

وفي وقت سابق، قدم السفير الجزائري الجديد في موسكو محمد شريف كورت أوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واستغل الرئيس الروسي هذه المناسبة لدعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة موسكو.

وشدد بوتين على دعم الخط المتوازن الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والعسكري- التقني من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في شمال أفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل