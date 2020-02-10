وزير النقل المصري يهدد: سنسلم المتهربين من دفع التذاكر لقسم الشرطة

هدد اللواء مهندس كامل الوزير، وزير النقل المصري المتهربين من دفع التذاكر في السكة الحديد.

وقال الوزير في لقاء تلفزيوني من داخل أحد القطارات: "زودنا عدد الشبابيك والكمسارية الموجودة علي أبواب القطارات والمتهرب من دفع التذكرة هيذفع غرامة وهيتم تسليمه لأقرب قسم شرطة".

وأضاف في اللقاء المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "في القطارات منتشرة شرطة سرية لا تروها هي المسؤولة عن تحرير محضر للمتهرب من دفع التذكرة والتوجه لأقرب قسم شرطة".

وقال الوزير: هناك تعليمات بالتعامل بشكل قانوني من المخالفين والركاب بدون تذاكر.

وأوضح بأن غرامة التهرب من دفع التذكرة تتراوح من 10 إلى 30 جنيها، وغرامة تدخين السيجارة تبلغ 50 جنيها.

وقال الوزير إنه تم تحديث منظومة قطع التذاكر في السكة الحديد، قبل تطبيق الغرامات على الركاب، وأضاف الوزير: "حدثنا منظومة حجز التذاكر للتغلب على ظاهرة السوق السوداء".

وأشار الوزير إلى أنه "سيتم إقامة عمل ماكينات (عبور) زي المترو بأن ما حدش (لا أحد) يدخل المحطة إلا إذا كان معاه التذكرة".

وقال الوزير إن تكلفة تحديث منظومة السكك الحديدية حوالي 86 مليار جنيه.