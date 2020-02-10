وزير الخارجية المصري يشارك في اجتماع حول سد النهضة بواشنطن

وقالت بوابة الأهرام الإلكترونية إن هذا الاجتماع يأتي في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية، خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير/كانون ٢٠٢٠، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت وزارة الكهرباء والمياه والري السودانية، قد صرحت بأن "الدول الأطراف في أزمة سد النهضة الأثيوبي (إثيوبيا، والسودان، ومصر) من المنتظر أن توقع مسودة اتفاق في حال تجاوز الخلافات حول المشروع"، وذلك قبيل ساعات من بدء جولة جديدة من الاجتماعات الوزارية حول المسألة في الولايات المتحدة.

وقال وزير الري السوداني، في بيان له، أمس الاثنين: "من المنتظر أن توقع الدول الثلاث المتأثرة بسد النهضة، بالأحرف الأولى، على مسودة اتفاق في حال تجاوز القضايا مثار الخلاف".

وأوضح، أن "الفرق القانونية من الدول الثلاث والمراقبين واصلوا أعمالهم بواشنطن منذ الاجتماع الأخير لصياغة الاتفاقية في شكلها النهائي".

وانطلقت الاجتماعات الأخيرة لسد النهضة في واشنطن يوم 28 يناير/ كانون الثاني، وكان مقررا لها أن تنتهي في اليوم التالي، إلا أنه تم تمديدها يومين متتاليين آخرين.