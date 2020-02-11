نبيه بري: لبنان بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي لإعداد خطة إنقاذ

صحيفة النهار نقلا عن مصدر حكومي: نبيه بري رئيس البرلمان يرى أن لبنان بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ

صحيفة النهار نقلا عن مصدر حكومي: بري يقول إن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد

صحيفة النهار نقلا عن مصدر حكومي: بري يقول إن لبنان لا يستطيع "أن يسلم أمره" لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط

يتبع...