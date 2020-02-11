العراق... مقترح بدمج وزارتي النفط والكهرباء

كشفت تقارير إخبارية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن مقترح من البرلمان العراقي لدمج وزراتي النفط والكهرباء.

وقالت لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، وفق موقع "السومرية نيوز" العراقي، إنها تقدمت بمقترح لدمج وزراتي النفط والكهرباء في وزارة واحدة.

وقال ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﻣﺠﺪ اﻟﻌﻘﺎﺑﻲ: "إن ﻟﺠﻨﺘﻪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻜﺮة ﻟﺪﻣﺞ وزارﺗﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ أﺳﻮة ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".

وتابع قائلا: "اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا المقترح ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة بين الوزارتين، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ".

وأوضح قائلا: "المقترح ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻷن وزارﺗﻲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻔﻂ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﻬﺎ".

ولفت العقابي إلى أن "ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﻣﺞ ﻟﻢ ﻳﻄﺮح ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزاء وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ".

وأردف قائلا "اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻐﺎز ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻌﺎون بين الوزارتين ﻓﻲ ﻫﺬا الموضوع، ﻫﻮ ﻣا دﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ".

واستمر بقوله: "ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن إﻟﺰاميا، وذلك ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء".