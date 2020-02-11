بدء جلسة البرلمان اللبناني للتصويت على الثقة للحكومة

بدء البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسته التي من المقرر أن تصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب.

ومن المقرر، أن يصوت النواب على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ "خطوات مؤلمة" لإنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة، وذلك حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، في كلمته، إن الحكومة الجديدة لن تسمح باستباحة المال العام، مؤكدا دعمة الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأضاف دياب أن الحكومة ستحترم حق التظاهر السلمي وحقوق الإنسان، مؤكدا التواصل مع الحراك الشعبي في الشارع.

كما قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إن الحكومة تعتبر الكثير من مطالب الحراك ملحة، مؤكدا أنه سيطرح خطط علاج اقتصادي مؤلمة.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أفاد في وقت سابق، بنقل 18 مصابا للمستشفيات جراء المواجهات وسط بيروت، يأتي ذلك فيما يشهد الشارع اللبناني تصعيدا جديدا، إذ اندلعت صباح اليوم، مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين تجمعوا في شوارع مؤدية إلى مقر البرلمان في وسط بيروت، احتجاجا على الجلسة النيابية التي تناقش البيان الوزاري للحكومة تمهيدا لمنحها الثقة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، وقوع 4 إصابات في مواجهات مع الأمن وسط بيروت، إذ حاول المتظاهرون عرقلة وصول النواب إلى مقر المجلس النيابي منعا لانعقاده انطلاقا من رفضهم منح الثقة للحكومة برئاسة حسان دياب، التي يرون أنها لا تحقق مطالب رفعوها منذ أشهر بتشكيل حكومة من اختصاصيين ومستقلين تماما عن الأحزاب السياسية التقليدية.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.