نائب لبناني: نحتاج مساعدة فنية من صندوق النقد ومشورته في سندات دولية

قال النائب في البرلمان اللبناني، آلان عون، اليوم الثلاثاء، إن لبنان يحتاج مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي وعليه أن يستفيد من مشورة الصندوق عندما يبت في سداد استحقاق سندات دولية وشيك، مضيفا أن هذا هو الموقف المتوقع لحزبه أيضا.

ويعتبر عون قيادي في حزب "التيار الوطني الحر"، الذي أسسه الرئيس ميشال عون والذي عين ستة وزراء في حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

وفي وقت سابق، قال نبيه بري رئيس البرلمان في تصريحات صحفية إن لبنان بحاجة إلى الدعم الفني من صندوق النقد لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي وإن قرار سداد السندات الدولية المستحقة في مارس/ آذار ينبغي أن يستند إلى مشورة الصندوق.

وقال النائب عون، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز"، إنه يؤيد هذا الرأي.

ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، في وقت سابق، عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس/ آذار المقبل، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشددا في الوقت ذاته على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلد لن يتحمل الشروط.

وبدء البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسته التي من المقرر أن تصوت على منح الثقة للحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حسان دياب.

ومن المقرر، أن يصوت النواب على بيان بسياسة الحكومة يفيد بضرورة اتخاذ "خطوات مؤلمة" لإنقاذ البلاد من أزمة مالية غير مسبوقة.

وقال رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، في كلمته أن الحكومة الجديدة لن تسمح باستباحة المال العام، مؤكدا دعمة الكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأضاف دياب أن الحكومة ستحترم حق التظاهر السلمي وحقوق الإنسان، مؤكدا التواصل مع الحراك الشعبي في الشارع.

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت حكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالتها، وتمكن حسان دياب من تشكيل الحكومة اللبنانية بعد ثلاثة أشهر من حركة الاحتجاجات الشعبية.