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11:46 GMT11 فبراير/ شباط 2020
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    أمير الكویت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس الإيراني حسن روحاني

    3 رسائل كويتية إلى إيران

    © AFP 2019 / HANDOUT
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    وجه أمير الكویت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ثلاث رسائل إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، بمناسبة اليوم الوطني لإيران.

    اختبار إطلاق الصاروخ البالستي في إيران، 9 مارس/ آذار 2016.
    © AP Photo / Fars News Agency/Omid Vahabzadeh
    روحاني يقول إن الصواريخ الإيرانية لم ولن تستخدم ضد دول الجوار
    وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، "تلقى الرئيس حسن روحاني برقية تهنئة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبر فيها الأمير عن خالص تهانيه بمناسبة اليوم الوطني لإیران، متمنيا للرئيس روحاني موفور الصحة والعافية ولإيران دوام التقدم والازدهار".

    كما تلقى الرئيس روحاني "برقيتين مماثلتين من ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، أعربا فيهما عن خالص التهاني بمناسبة اليوم الوطني لإيران، راجين للرئيس روحاني دوام الصحة والعافية".

    وانطلقت في مختلف أنحاء إيران صباح اليوم الثلاثاء، مسيرات ضخمة احتفاء بالذكرى السنوية الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية في 11 فبراير/ شباط عام 1979، يأتي ذلك تزامنا مع أربعينية قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، حيث ستحيي الجماهير ذكرى اغتياله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير الماضي، في محيط مطار بغداد مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس وعدد من رفاقهما.

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    الكلمات الدلالية:
    الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, حسن روحاني, أمير الكويت
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