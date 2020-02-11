مصر... عدد السكان يصل إلى 100 مليون نسمة

أعلنت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الثلاثاء 11 فبراير، أن عدد سكان مصر في الداخل سيصل بعد قليل إلى 100 مليون نسمة.

وقال موقع "مصراوي" إنه وفقا للتحديث السكاني لجهاز التعبئة العامة والإحصاء، سيصل عدد سكان مصر بالداخل بعد قليل إلى 100 مليون نسمة.

وأشار الموقع المصري إلى أن وزيرتا التخطيط والصحة والسكان سيعقدان مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء للإعلان عن هذا الحدث التاريخي.

كما ستشرح الوزيرتان في المؤتمر الصحفي تفاصيل المؤشرات السكانية في مصر، بعد وصول عدد سكانها إلى 100 مليون نسمة.

وكان عدد سكان مصر قد بلغ في 21 يوليو/تموز 2019 إلى 99 مليون نسمة، ثم ارتفع إلى 99.8 مليون نسمة في 1 يناير/كانون الثاني 2020.

وكان معدل النمو السكاني قد بلغ 2.65% خلال عام 2017، منخفضا إلى 2.5% في عام 2018، فيما تستهدف الحكومة خفضه إلى 2.1% بنهاية عام 2022.

وأعلن جهاز الإحصاء في دراسة حديثة، توقعاته حول عدد السكان بحلول عام 2032 ثم في عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة في 2052.

يذكر أن الساعة السكانية، ترصد عدد سكان مصر بالداخل لحظيا بحسب أعداد المواليد والوفيات، التي تُسجل لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بعد ميكنتها وربطها بالساعة السكانية في عام 2017.