مجلس الوزراء السعودي يوافق على انضمام المملكة إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على انضمام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، والذي يضم 121 دولة حول العالم.

أبوظبي - سبوتنيك. وبحسب بيان مجلس الوزراء السعودي، الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، "قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك".

#عاجل #مجلس_الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 11, 2020

والتحالف الدولي للطاقة الشمسية هو إطار حكومي دولي تقوده الهند، ويهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة الشمسية بدلا من الوقود الأحفوري.

وتم الإعلان عن التحالف في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، في باريس عام 2015، من قبل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وفي 2016، وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في مراكش بالمملكة المغربية، تم طرح الاتفاقية، التي تؤسس للتحالف، من أجل المصادقة والتوقيع من قبل الـ121 دولة.