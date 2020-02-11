توضيح إيراني جديد بعد اعترافها بالتجسس داخل دولة خليجية

أكد السفير الإيراني في الكويت، محمد إيراني، أن " بلاده لا تنوي مهاجمة المصالح الأمريكية على أرض الكويت"، موضحاً أن "السلطات الكويتية طمأنت بلاده بأن أراضيها لن تكون نقطة انطلاق لاستهداف إيران".

وعلى هامش احتفال سفارة بلاده بالذكرى الـ41 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، أشاد إيراني، بعمق العلاقات الكويتية الإيرانية وتطورها، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

وجاء تعليق السفير بعد أن أشعلت اعترافات لمسؤول إيراني حول التجسس على الجنود الأمريكيين في الكويت، ردة فعل غاضبة من قبل بعض العاملين والأكاديميين في المجال السياسي الكويتي، مطالبين بالتحرك سريعا والرد الحاسم على هذه الاعترافات.

وكان أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، قال في مقابلة على قناة "الميادين": إن "جميع القواعد الأمريكية في المنطقة تحت مراقبتنا، وحاملات الطائرات تحت سيطرتنا، ونعلم كم سفينة يمتلكون"، مضيفا: "حتى حين يذهب الجنود الأمريكان إلى الفنادق في الكويت والبحرين فإننا نراقبهم".