آلاف الفلسطينيين يتظاهرون وسط رام الله تنديدا بالخطة الأمريكية للسلام

تظاهر آلاف الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية، رفضا للخطة الأمريكية للسلام، ودعما لموقف القيادة الفلسطينية.

رام الله - سبوتنيك. ووصلت حافلات تقل المواطنين من العديد من المدن والقرى، وعلقت الدوائر الرسمية والعامة عملها لعدة ساعات.

ورفع الفلسطينيون، الذين قدر عددهم بنحو 20 ألفا، العلم الفلسطيني، وحملوا لافتات تندد بخطة الرئيس الأمريكي للتسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتصفها بـ "المؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية".

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أواخر الشهر الماضي، تفاصيل خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وينتظر أن يلقي الرئيس عباس، بوقت لاحق من اليوم، خطابا أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، لإعلان أسباب رفض الشعب الفلسطيني الخطة الأمريكية.