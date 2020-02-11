أمير قطر يجري في شوارع الدوحة... شاهد رد فعل المواطنين

ومارس الأمير رياضة المشي والهرولة في ممشى لوسيل، بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبيين الرياضيين، وعدد من لاعبات لجنة رياضة المرأة القطرية وطلاب أكاديمية أسباير، بحسب موقع صحيفة "الشرق" القطرية.
الشيخ #تميم_بن_حمد يشارك في #اليوم_الرياضي_للدوله_2020 من خلال رياضة المشي والهرولة بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبين وطلاب أكاديمية اسباير..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 11, 2020
مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين في #اليوم_الرياضي_للدولة في عامه التاسع ..#قطر أول دولة بالعالم تخصص يوما لممارسة الرياضة.. pic.twitter.com/tso6w6yb5n
ويظهر في الصور المتداولة عن اليوم الرياضي، ترحيب المشاركين في الفعاليات بأمير البلاد، بينما حرص تميم على مصافحة الأطفال الذي شاركوه في رياضة المشي والهرولة.
أميرنا الشاب صاحب الابتسامة المميزة حفظه الله يشارك أبناء شعبه فعاليات #اليوم_الرياضي_للدولة_2020 في لوسيل 🇶🇦— مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 11, 2020
#تميم_بن_حمد_آل_ثاني #تميم_المجد #قطر pic.twitter.com/ONSVMXhfex
وشارك مواطنون ومقيمون في الفعاليات الرياضية، وتواجدوا على كورنيش الدوحة، وفي الحي الثقافي "كتارا" والقرية الرياضية "أسباير"، ومدينة مشيرب، ومدينة لوسيل، إضافة إلى مقار الأندية الرياضية والاجتماعية والحدائق العامة للمشاركة في فعاليات اليوم الذي، أصبح تقليدا سنويا في البلاد منذ صدور قرار أميري عام 2011، حدد الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/ شباط من كل عام يوما رياضيا للدولة.
الشيخ #تميم_بن_حمد يشارك في #اليوم_الرياضي_للدوله_2020 من خلال رياضة المشي والهرولة بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبين وطلاب أكاديمية اسباير..— جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 11, 2020
مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين في #اليوم_الرياضي_للدولة في عامه التاسع ..#قطر أول دولة بالعالم تخصص يوما لممارسة الرياضة.. pic.twitter.com/tso6w6yb5n
وافتتح صباح اليوم خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على طريق الخور الساحلي، ضمن مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي للدولة .
تقرير مركز الأخبار عبر #قنوات_الكاس عن قيام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بافتتاح المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على طريق #الخور الساحلي #اليوم_الرياضي_للدولة_2020 pic.twitter.com/JJlhpj2fEK— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
ومارس رئيس الوزراء، رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسار بمشاركة عدد من الوزراء وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية وهيئة الأشغال العامة والدراجين وذوي الاحتياجات الخاصة.
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