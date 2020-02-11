أمير قطر يجري في شوارع الدوحة... شاهد رد فعل المواطنين

شارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في فعاليات "اليوم الرياضي" في العاصمة الدوحة، وظهر الأمير في مقاطع مصورة وهو يرتدي ملابس رياضية ويشارك المواطنين في فعاليات اليوم.

ومارس الأمير رياضة المشي والهرولة في ممشى لوسيل، بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبيين الرياضيين، وعدد من لاعبات لجنة رياضة المرأة القطرية وطلاب أكاديمية أسباير، بحسب موقع صحيفة "الشرق" القطرية.

الشيخ #تميم_بن_حمد يشارك في #اليوم_الرياضي_للدوله_2020 من خلال رياضة المشي والهرولة بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبين وطلاب أكاديمية اسباير..

مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين في #اليوم_الرياضي_للدولة في عامه التاسع ..#قطر أول دولة بالعالم تخصص يوما لممارسة الرياضة.. pic.twitter.com/tso6w6yb5n — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 11, 2020

​ويظهر في الصور المتداولة عن اليوم الرياضي، ترحيب المشاركين في الفعاليات بأمير البلاد، بينما حرص تميم على مصافحة الأطفال الذي شاركوه في رياضة المشي والهرولة.

​وشارك مواطنون ومقيمون في الفعاليات الرياضية، وتواجدوا على كورنيش الدوحة، وفي الحي الثقافي "كتارا" والقرية الرياضية "أسباير"، ومدينة مشيرب، ومدينة لوسيل، إضافة إلى مقار الأندية الرياضية والاجتماعية والحدائق العامة للمشاركة في فعاليات اليوم الذي، أصبح تقليدا سنويا في البلاد منذ صدور قرار أميري عام 2011، حدد الثلاثاء الثاني من شهر فبراير/ شباط من كل عام يوما رياضيا للدولة.

الشيخ #تميم_بن_حمد يشارك في #اليوم_الرياضي_للدوله_2020 من خلال رياضة المشي والهرولة بمشاركة عدد من الأبطال العالميين والأولمبين وطلاب أكاديمية اسباير..

مشاركة كبيرة من المواطنين والمقيمين في #اليوم_الرياضي_للدولة في عامه التاسع ..#قطر أول دولة بالعالم تخصص يوما لممارسة الرياضة.. pic.twitter.com/tso6w6yb5n — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 11, 2020

​وافتتح صباح اليوم خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على طريق الخور الساحلي، ضمن مشاركته في فعاليات اليوم الرياضي للدولة .

تقرير مركز الأخبار عبر #قنوات_الكاس عن قيام معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بافتتاح المسار الأولمبي للدراجات الهوائية على طريق #الخور الساحلي #اليوم_الرياضي_للدولة_2020 pic.twitter.com/JJlhpj2fEK — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020

​ومارس رئيس الوزراء، رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المسار بمشاركة عدد من الوزراء وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية القطرية وهيئة الأشغال العامة والدراجين وذوي الاحتياجات الخاصة.