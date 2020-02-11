خبير عراقي: مغادرة القوات الأجنبية تتعلق بالحكومة القادمة وليس "تصريف الأعمال"

أكد فاضل أبو رغيف، الخبير الأمني العراقي، عدم صحة الرواية التي صدرت عن بعض المصادر النيابية العراقية بتحرك أو انسحاب القوات الأمريكية من خمس عشرة قاعدة عراقية.

وأشار إلى أن القواعد الأمريكية في العراق لا تتجاوز ست قواعد، لافتا إلى أن "الجانب الأمريكي، وهو جهة الاختصاص هنا لم يصدر عنه ما يؤكد هذه الرواية بل على العكس نفى أحد مستشاري الرئيس ترامب هذا الكلام".

كما ذكر أن "الانسحاب بهذا الشكل المفاجيء قد يسفر عن فوضى وينبغي أن يكون بتنسيق مشترك"، مرجحا أن يكون تم تقليل عدد القوات.

وأضاف، في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "تفويض البرلمان للحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية الصادر في يناير/ كانون الثاني المنصرم، تختص به الحكومة القادمة وليس حكومة تصريف الأعمال الحالية".

ونفت قيادة العمليات المشتركة في العراق انسحاب القوات الأمريكية من قواعد في البلاد، وكان عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، بدر الزيادي، قد قال إن فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق. وقال الزيادي إن "جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب".