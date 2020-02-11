مقتل جميع أفراد طاقم مروحية الجيش السوري التي أسقطت بصاروخ في ريف إدلب

وأضاف المراسل بأنه "تأكد مقتل طاقم المروحية الأربعة".

وضمت القائمة مقتل العقيد عيسى عز الدين، الطيار النقيب علي رزق الحلاق، وبشار سمرة، وسليمان حمدان.

وفي وقت سابق، نقلت مصادر محلية في إدلب لمراسل "سبوتنيك" أن طائرة مروحية عسكرية تابعة للجيش السوري سقطت في المزارع الممتدة غرب "سراقب"، حيث رجح استهدافها بصاروخ مضاد جوي.

وقبل ذلك كان قد اكد مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" أن المجموعات المسلحة وفي مقدمها تنظيم "هيئة تحرير الشام" و"أجناد القوقاز" و"الحزب الاسلامي التركستاني" يشنون هجوما عنيفا في هذه الأثناء على مواقع الجيش السوري عند محور بلدة "النيرب"، وسط تبادل كثيف للقصف مدفعي والصاروخي.

وأكد المصدرأن القوات التركية تساند المجموعات المسلحة في هذا الهجوم، بالتزامن مع قيام الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، بتنفيذ سلسلة من الغارات الجوية باتجاه مواقع المسلحين ومحاور هجومهم على امتداد خطوط الاشتباك في المنطقة.