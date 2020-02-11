بحضور ولي العهد وأبرز أمراء العائلة... الملك سلمان يعقد جلسة رسمية مع رئيس وزراء الكويت

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس وزراء الكويت، بحضور ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.

ونقل الشيخ صباح للعاهل السعودي تحيات وتقدير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره لأمير الكويت.

حضر المباحثات الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، والأمير منصور بن متعب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

وحضر أيضا، الأمير سلطان بن سعد سفير السعودية لدى الكويت، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضرها من الجانب الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، والشيخ ثامر علي صباح السالم رئيس جهاز الأمن الوطني، والشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح الوكيل للشؤون الأمنية وشؤون الالتماسات بديوان رئيس مجلس الوزراء.

#عاجل #خادم_الحرمين_الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع سمو رئيس مجلس الوزراء بدولة #الكويت، ويستعرضان العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة.https://t.co/4p7GYJuo65#واس pic.twitter.com/zZkDw08fah — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 11, 2020

كما حضر مساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون السفير ناصر حجي المزين، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ ناصر أحمد صباح السالم الصباح الوكيل للشؤون الاقتصادية بديوان رئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد محمد الخالد الصباح الوكيل المساعد للشؤون المحلية بديوان رئيس مجلس الوزراء.