لطيفة التونسية تبعث رسالة عاجلة إلى حاكم دبي

بعثت المطربة التونسية، لطيفة، برسالة عاجلة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وقدمت لطيفة الشكر لحاكم دبي على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، حيث نشرت على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الاثنين، تغريدة جديدة لها، أعربت فيها عن تقديرها بتلك الإقامة وشكرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

هذا اليوم من اسعد ايام حياتي شكرا لدولة الامارات الحبيبة و شكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد @hhshkmohd على منحى هذة الاقامة الذهبية و التي بدأ منحها مؤخرا للفنانين و الادباء والعلماء .. pic.twitter.com/KLCnbrqGxU — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 10, 2020

وقالت لطيفة:

هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، شكرا لدولة الإمارات الحبيبة، وشكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على منحي هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخرا للفنانين والأدباء والعلماء.

وكتبت تغريدة أخرى لها أكدت تشريفها بالإقامة الذهبية، وشكرها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في إدارة الإقامة والهجرة الإماراتية.

كم تشرفت بهذة الاقامة و شكرا لكل الاخوة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في ادارة الاقامة والهجرة @gdrfadubai

وشكرا لسيادة اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي

المقدم علي مال اللة الحمادي نائب مساعد المدير لشؤون الإقامة واذونات الدخول

. pic.twitter.com/8zpjtuHuVs — Latifa Al-Tunisia (@latisol) February 10, 2020

ويشار إلى أنه أقر نظام منح تأشيرات للمميزين من الأجانب في الإمارات العام الماضي، خصوصا المستثمرين الذين تصل قيمة استثماراتهم إلى 10 ملايين درهم إماراتي.

وقال ابن راشد في تغريدة جديدة له إنه "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".