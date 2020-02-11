تسجيل
15:58 GMT11 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    لطيفة العرفاوي

    لطيفة التونسية تبعث رسالة عاجلة إلى حاكم دبي

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104422/84/1044228462.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002111044506050-%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%AF%D8%A8%D9%8A/

    بعثت المطربة التونسية، لطيفة، برسالة عاجلة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

    وقدمت لطيفة الشكر لحاكم دبي على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، حيث نشرت على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الاثنين، تغريدة جديدة لها، أعربت فيها عن تقديرها بتلك الإقامة وشكرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

    وقالت لطيفة:

    هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، شكرا لدولة الإمارات الحبيبة، وشكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على منحي هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخرا للفنانين والأدباء والعلماء.

    وكتبت تغريدة أخرى لها أكدت تشريفها بالإقامة الذهبية، وشكرها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في إدارة الإقامة والهجرة الإماراتية.

    ويشار إلى أنه أقر نظام منح تأشيرات للمميزين من الأجانب في الإمارات العام الماضي، خصوصا المستثمرين الذين تصل قيمة استثماراتهم إلى 10 ملايين درهم إماراتي.

    وقال ابن راشد في تغريدة جديدة له إنه "سيتم منح الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل من يساهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".

    انظر أيضا:

    لطيفة تصدم جمهورها بألبومها الغنائي الجديد... فيديو
    لطيفة تتلقى هدية ثمينة من معجبة في مهرجان قابس الدولي
    لطيفة التونسية توجه رسالة إلى ترامب بشأن الجولان
    لطيفة التونسية تشتكي من التضييق على حفلاتها
    لطيفة: أتعرّض لعملية تجسس منذ 20 عاما من قبل فنانة
    الكلمات الدلالية:
    محمد بن راشد, الإمارات, حاكم دبي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح يلتقطون صور سيلفي على خلفية بركان ماسايا، على بعد 30 كلم من مانغوا، نيكاراغوا
    السفر والترفيه...الأماكن التي يستهين بها السياح ومنها عربية
    روسيا استغلت سياسة العقوبات الأمريكية
    روسيا تستغل سياسة العقوبات الأمريكية
    إنفوجرافيك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
    تعرف على أهم المعلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك