عمل بطولي... مواطن عربي يحرر أجنبيا من عملية اختطاف

شهدت دولة عربية قيام مواطن بعمل بطولي، حيث اعترض سيارة في الشارع وأجبر سائقها على التوقف لإنقاذ شخص يحمل الجنسية الآسيوية من الاختطاف.

وكشفت النيابة العامة في دبي أن مواطنا قام بعمل بطولي بعد سماعه صوت صراخ واستغاثة كان يصدر من سيارة، قبل أن يتبين أن الصوت عائد لشاب آسيوي مخطوف من قبل الأشخاص الذي كانوا في السيارة.

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، اعترض المواطن السيارة وأجبرها على الوقوف وتصل بالشرطة التي حضرت فورا وألقت القبض على الجناة.

وأوضحت النيابة ملابسات القضية، التي تعود إلى قيام ثلاثة آسيويين باختطاف المجني عليه عقب الاعتداء عليه بالضرب.

وزعم أحد الخاطفين في تحقيقات الشرطة بأنه كان على خلاف مالي مع المجني عليه الذي اختفى أكثر من 6 أشهر دون الرد على الاتصالات الواردة إليه، وفور علمه بمقر سكنه استعان بعدد من الأصدقاء لاختطافه.

وأصدرت محكمة جنايات دبي حكمها في القضية، حيث أمرت بحبس الجناة لمدة عام وإبعادهم عن الدولة عقب انقضاء مدة الحكم.