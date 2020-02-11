النيابة السودانية تكشف لماذا رفضت فتح دعوى ضد البرهان بسبب لقاء نتنياهو

وبحسب موقع "السوداني" رفض وكيل النيابة مولانا أحمد النور الحلا، فتح دعوى جنائية في مواجهة الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي تحت المواد 2/7 من قانون مقاطعة إسرائيل والمواد 52/69 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

يذكر أن الطلب تم تقديمه من مجموعة الاعتصام المحاماة والاستشارات التي ذكرت في العريضة بأن المتهم رئيس المجلس السيادي هو موظف عام والتقى ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة عنتيبي الأوغندية.

وقالت العريضة إن الطرفين اتفقا على فتح الأجواء السودانية أمام الطيران المدني الإسرائيلي مقابل شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضافت أن رئيس المجلس الانتقالي قد أقر بلقائه بموقع المسؤولية بحسب نص الفقرة 3 من المادة 15من الوثيقة الدستورية الانتقالية والتي يكون اللقاء ضمن اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء كما أن مقدم الطلب قد خالف نص المادة 2 من قانون مقاطعة إسرائيل كما أن مقدم الطلب بفعله قد تسبب في حالة احتقان شعبي".

وجاء رد النيابة على الطلب بأن مسألة الحصانة الإجرائية منصوص عليها في الوثيقة الدستورية وأن النيابة لا تتدخل في مسألة تم حسمها بموجب دستور البلاد الساري فهي لا تعني بتطبيق الدستور إنما القانون.

المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية يصف لقاء البرهان ونتنياهو بأنه "خطوة جريئة" تصب في المصلحة العليا للبلاد pic.twitter.com/aDjLADO5Sv — أبو إسلام العقاد (@K1hFm1UrCmuxl74) February 5, 2020

وأضافت أن الوثيقة الدستورية نظمت مسألة الحصانة الإجرائية لأعضاء مجلس السيادي والوزراء تحت المواد 1/22 والتي تنص بأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي من اعضاء المجلس السيادي أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي وكذلك المادة 3 من الوثيقة، كما يتعين معه عدم الاستجابة للطلب.