صحيفة: اتجاه لتغيير وزيرة الخارجية السودانية بعد انتقادات واسعة لأدائها

رشحت جهات سيادية في السودان، الدبلوماسية السابقة مها خضر لشغل منصب وزيرة الخارجية خلفًا لاسماء محمد عبد الله، التي رجحت مصادر إعفائها من موقعها بعد انتقادات واسعة لأدائها.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "السوداني"، اعتذرت مها عن تولي حقيبة الخارجية لغيابها سنوات عن الوزارة، بعدما فصلت منها بسبب سياسة التمكين التي انتهجها نظام عمر البشير.

وأَضافت الصحيفة: "رجحت معلومات موثوقة إعادة مها إلى وزارة الخارجية، ضمن قائمة المفصولين الذين وافقت الحكومة مؤخرًا على عودتهم إلى المجال الدبلوماسي".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أثيرت شائعات حول إقالة أسماء محمد عبد الله، أثناء مشاركتها في الدورة العادية الـ47 لمجلس وزراء منظمة "إيقاد" وتعيين عمر قمر الدين بدلًا منها، لكن سرعان ما نفت السلطات هذه الأقاويل.