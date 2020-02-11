عباس يدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الرباعية الدولية وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال عباس، في جلسة بمجلس الأمن، اليوم الثلاثاء "أدعو الرباعية الدولية ومجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات للشرعية الدولية".

وأضاف "أدعو إلى إنشاء آلية دولية أساسها الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات بين الجانبين ولن نقبل أمريكا وسيطا وحدها للسلام".

وأكد الرئيس الفلسطيني أنه يقبل بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، والغربية لإسرائيل، لافتا إلى أنه لا مانع من التعاون بين البلدين.

وتابع قائلا "لو حصل بين فلسطين وإسرائيل سلام سيكون أجمل سلام بين دولتين".

كما أشار إلى أن مواطنون وضباط إسرائيليون وأعضاء بالكونغرس والشيوخ الأمريكي يرفضون "صفقة القرن".

تبع...