مصر... مقتل 17 من العناصر الإرهابية في سيناء بمداهمة أمنية

لقي 17 من العناصر الإرهابية مصرعهم بمداهمة أمنية في محافظة شمال سيناء المصرية، اليوم الثلاثاء، كما عثر معهم على كميات من الأسلحة والمتفجرات.

قال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش الكائنة في منطقة العبيدات/ قسم ثالث العريش بشمال سيناء، واتخاذها وكرا لهم ومركزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية".

وأوضح البيان أنه "تم استهداف منطقة الاختباء وتبادل إطلاق النيران، مما أسفر عن مصرع 11 عنصرا، وعثر بحوزتهم على 6 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش و3 عبوات متفجرة".

وأضاف البيان أن "البعض الآخر تمكن من الهروب داخل أحد المنازل المهجورة الكائنة بمنطقة الحوص/ أول العريش، وقد تم تتبعهم وحصارهم والتعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 6 آخرين، وعثر بحوزتهم على 4 بندقية آلية و2 حزام ناسف".

تأتي تلك المداهمة "استمرارا لجهود وزارة الداخلية المبذولة في مجال تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ العمليات العدائية، التي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والنيل من مقدرات البلاد".

وكانت القوات المسلحة قد أعلنت، أمس الاثنين، إحباط هجوم إرهابي على مرتكزات أمنية شمالي سيناء، أسفرت عن مصرع عشرة من العناصر الإرهابية مصرعهم، ومصرع وإصابة سبعة من قوات الأمن.