اليمن...مفاوض حكومي: الحوثيون يستخدمون المختطفين كأسرى حرب للمساومة بهم

اتهم مفاوض حكومي يمني، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باختطاف المدنيين ومساومة الحكومة اليمنية بهم كأسرى حرب للإفراج عن أسراها.

القاهرة - سبوتنيك. وقال العميد صادق دويد، وهو عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، في تغريدة على "تويتر": "‏الحوثيون يختطفون المواطنين من منازلهم، ثم يساومون بهم كأسرى حرب، في ممارسة تتناقض مع ديننا الحنيف والعرف اليمني والقانون الدولي".

— صادق دويد (@SDwaid) February 11, 2020

واعتبر دويد أن: "المفاوضات الانتقائية لإطلاق بعض الأسرى، تحول دون إطلاق آلاف المعتقلين والمختطفين الذين لا تملك أسرهم وساطة لإجراء التبادل الفردي".