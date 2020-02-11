تسجيل
17:30 GMT11 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر

    بعد مطالبته بالفصل بين الجنسين... كيف يواجه مقتدى الصدر ثورة نساء العراق؟

    © AFP 2019 / HAIDAR HAMDANI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104440/70/1044407076.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002111044507407-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%9F/

    أثارت تغريدات زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، التي تطالب بفصل النساء عن الرجال في التظاهرات ردود فعل واستنكارا شديدا، وصفها البعض بالرجعية والتخلف وفقدان الاتزان السياسي وأنها لا تمثل المنتفضين.

    في نفس الوقت دعت الكثير من المنظمات النسائية إلى احتجاجات عارمة، الخميس المقبل، تجوب شوارع بغداد وصولا لساحة التحرير لإيصال رسالة الشارع والمرأة العراقية برفض تغريدات الصدر والإصرار على استكمال الثورة. 

    تلطيخ ثوب الثورة

    قالت ذكرى عبد الواحد أحد منظمي تظاهرات العراق لـ"سبوتنيك": "إن الطبيعة التي خلق عليها البشر أن الرجال للنساء والنساء للرجال في الفطرة، أما في حياة النضال والتطلع للأفضل فإن المرأة تكمل الرجل، وهذا ليس حرام وغير ممنوع شرعا، فمنذ أكثر من 14 قرنا من الزمان كانت المرأة في ميدان الحرب وميادين الحياة لم تتخلف عنها ولم يعيب عليها أحد أو يسفه جهودها، ودعوة مقتدى الصدر للفصل بين الرجال والنساء في التظاهرات وتغريداته اليومية لا تريد العفة والطهارة كما يقول بل تهدف إلى القضاء على الثورة المستمرة للشهر الخامس على التوالي".

    عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
    © AFP 2019 / HAIDAR HAMDANI
    مقتدى الصدر يدعو أتباعه أصحاب "القبعات الزرقاء" إلى الانسحاب من الاحتجاجات
    وأضافت عبد الواحد: "إنهم يريدون تلطيخ ثوب الثورة الطاهر النظيف بروحهم السوداء المظلمة، فالمرأة بالعراق أكثر من ثلاثة أرباع المجتمع، لأن الرجال منشغلين منذ عقود في الحروب التي لا تنتهي بفعل تلك العقول المظلمة، وفي ظل تلك الحالة تحملت المرأة كل ضروب الحياة من تربية الأطفال والبناء وحتى في الأمن والحفاظ على الاستقرار، فلماذا تريدون عزل المرأة عن المجتمع وهي التي تتمتع بنفس حقوق الرجل".

    تشوية متعمد

    وحول الهدف السياسي من وراء تغريدات مقتدى الصدر التي تطالب بفصل الرجال عن النساء قالت عبد الواحد: "لقد حاولوا بكل الطرق تشوية الثورة، وفي الآونة الأخيرة قاموا بإحضار بعض عبوات المشروبات الكحولية ويقومون بنثرها في الأماكن التي يتواجد بها المتظاهرون، مقتدى الصدر يريد الآن الإصلاح فلماذا لم يصلح منذ العام 2003 وحتى الآن، وهل تذكرو الآن أن المرأة "عورة" وقتل المتظاهرين والناس في الشارع حلال".

    وتابعت عبد الواحد: "لماذا المرأة الآن عورة، لماذا إذا يتزوج السيد بخمس وعشر نساء، لماذا لم يحاربوا من يقوم بعمل منظمة نساء ضمن منظمات المجتمع المدني ويقوم معهن بأفعال معروفة للجميع ولا يعترض أحد، وحاليا بالمجتمع عندما تريد المرأة شيئا يتعلق بعملها أو ترقيتها يتم مساومتها على "شرفها"، وهذا حدث معي وعندما تعترض المرأة يتم عرقلة الأمور، ونخشى أن نطالب بحقوقنا، أليس هذا أذى واضح للمرأة لا يحتاج لأدلة".

    المرأة شرف العائلة

    وأوضحت الناشطة السياسية أن تلك التغريدات التي تطالب بالفصل بين الرجال والنساء في التظاهرات: "نحن نعتبرها تصدر من إنسان غير سوي وغيرطبيعي ويجب أن يتم عرضه على الطبيب، لأن تغريداته أصبحت مثار للسخرية والتندر ليس محليا فقط، بل وخارج البلاد أيضا". 

    وأكدت عبد الواحد أن "نساء العراق سوف ترد على تغريدات الصدر، لأننا ضد هذا الرأي المخالف لطبيعة المرأة العراقية التي تعيش في مجتمع إسلامي عشائري والمرأة هى من تحمل شرف العائلة في تلك المجتمعات، وشوف يشهد الخميس القادم تظاهرات نسائية في قلب بغداد تندد بتلك التغريدات وتحمل مطالب وحقوق جديدة للمرأة".

    ركوب الأمواج

    من جانبه قال علي عبد العزيز الناطق باسم التظاهرات في العراق لـ"سبوتنيك": "كان مقتدى الصدر يريد ركوب أمواج تلك التظاهرات منذ البداية، وقد ذهب بسيارته الشخصية إلى ساحة النجف وقوبل بمظاهرات رافضة له، مقتدى الصدر شخص مهزوز إلى أبعد الحدود، وهو يقوم بتطبيق الدور الإيراني في العراق بعد مقتل قاسم سليماني، وهو يريد حرق العراق بتغريدات من خارج البلاد".

    وأضاف الناطق باسم التظاهرات، إن تلك العقلية التي تنشر مثل تلك التغريدات هي عقلية متحجرة ميليشياوية، وقد واجهنا تغريداته بشأن الفصل بين النساء والرجال، لأن النساء العراقيات هن سيمفونية الثورة.

    الصدر لا يمثلنا

    وأشار عبد العزيز إلى "أن الخميس القادم سيكون هناك تجمع نسائي كبير يقوم باختراق مناطق بغداد بداية من منطقة السعدون وصولا إلى ساحة التحرير للانضمام للمتظاهرين بالساحة، وستكون رسالة للصدر الذي تخرجت كل الميليشيات من عباءته، حيث كان أنصاره منذ البداية يحاولون التحرش بالشابات العراقيات ويلقون كلام سيىء عليهن حتى لا يكون هناك تواجد كبير للنساء في ساحات التظاهر، كل ذلك كان هدفه الضغط على الشارع حتى لا تكون التظاهرات تشمل العائلة العراقية".

    مقتدى الصدر
    © AP Photo /
    مقتدى الصدر يدعو إلى دعم "الثورة" في العراق بأعداد حاشدة
    وأكد الناطق باسم التظاهرات "أن الصدر لا يتمتع الآن بالشعبية الكبرى أو الصغرى أو أدنى مستويات الشعبية، نحن الآن من نقود هذه الانتفاضة ومقتدى الصدر لا يمثلنا".

    واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

    ويرفض المتظاهرون العراقيون التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.

    وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.

    انظر أيضا:

    مقتدى الصدر يوجه دعوة إلى أصحاب "القبعات الزرقاء" بعد الأحداث الأخيرة
    مقتدى الصدر يدعو أتباعه أصحاب "القبعات الزرقاء" إلى الانسحاب من الاحتجاجات
    الكلمات الدلالية:
    مظاهرات, رجال, نساء, عزل, تصريحات, مقتدى الصدر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح يلتقطون صور سيلفي على خلفية بركان ماسايا، على بعد 30 كلم من مانغوا، نيكاراغوا
    السفر والترفيه...الأماكن التي يستهين بها السياح ومنها عربية
    روسيا استغلت سياسة العقوبات الأمريكية
    روسيا تستغل سياسة العقوبات الأمريكية
    إنفوجرافيك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
    تعرف على أهم المعلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك