مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا توافق على تسوية مقبولة لدى طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

تابعنا عبر

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة أن روسيا مستعدة للموافقة على خطة تسوية تكون مقبولة لدى طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.